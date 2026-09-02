Altında dört günlük kan kaybı. Gram altın deprem yaşıyor
02.09.2026 07:48
Küresel tahvil getirileri ve petroldeki sıçrama sonrası Fed'in bu ay faiz artırma olasılığı yüzde 70'e dayanırken, ons altın 4.300 doların altına sarkarak son 3 haftanın dip seviyesini gördü.
Küresel tahvil getirilerinde ve petrol fiyatlarında yaşanan keskin artışın ardından yatırımcıların Fed'in faiz artırımı olasılığını değerlendirmesiyle altın, ons başına yaklaşık 4 bin 300 doların altına gerileyerek art arda dördüncü seansında düşüş yaşadı ve üç haftadan fazla bir süredir en düşük seviyesine indi.
Artan enflasyon baskıları ve yakın zamanda faiz artırımı beklentileriyle küresel tahvil getirileri yükselirken, ABD Hazine tahvil getirileri, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in genişletilmiş geri alım programı duyurusunun tetiklediği düşüşü tersine çevirdi.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele sözü, şahin görünümü daha da güçlendirdi ve piyasalar artık bu ay Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor. Dikkatler şimdi, Fed'in politika yoluna ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak ADP istihdam raporuna ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.
Bu arada, ABD ve İran arasındaki tırmanan düşmanlıklar nedeniyle petrol fiyatları yükselişini sürdürerek enflasyon risklerini daha da artırdı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 333 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 282 dolar, en yüksek de 4 bin 335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 303 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 719 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 651 lira, en yüksek de 6 bin 730 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 682 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.689,23
|- 0.45%
|08:23
|4.308,39
|- 0.46%
|08:23
|44.919,57
|- 1.03%
|17:01
|10.810,14
|- 0.46%
|08:23
|21.619,01
|- 0.47%
|08:23
|43.171,29
|- 0.47%
|08:23
|46.278,74
|- 1.03%
|17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.831,80
|- 0.46%
|08:23
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.910,02
|- 0.46%
|08:23
|44.189,16
|- 0.46%
|08:23
Has Altın
|6.656,00
|- 0.45%
|08:23