Altında faiz kaygısı öne çıktı

Ons altın güne 4 bin 125 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 106 dolar, en yüksek de 4 bin 131 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 114 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 574 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 547 lira, en yüksek de 6 bin 587 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 561 liradan alıcı buluyor.