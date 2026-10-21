Altında faiz kaygısı öne çıktı
21.10.2026 08:01
Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve Aralık ayında faiz artırımı olasılığının güçlenmesi altını baskı altında tutuyor.
Altın fiyatları ons başına 4 bin 100 dolara doğru gerileyerek, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle üst üste dördüncü seanslık düşüşünü yaşadı.
Bir diplomatın ABD-İran çatışmasını sona erdirecek bir anlaşmanın yakın olduğuna dair haberleri yalanlamasının ardından petrol fiyatları yükseliş trendine geri döndü, ancak müzakereler devam ediyor.
Ortadoğu ve Doğu Avrupa'daki artan gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik artan saldırılar, arz kesintileriyle ilgili endişeleri daha da artırdı. Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak piyasalar Aralık ayında olası bir faiz artırımı öngörüyor.
Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın da önümüzdeki hafta politika faizlerini sabit tutması bekleniyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 125 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 106 dolar, en yüksek de 4 bin 131 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 114 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 574 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 547 lira, en yüksek de 6 bin 587 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 561 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.624,66
|- 0.30%
|12:05
|4.176,46
|- 0.43%
|12:05
|44.262,98
|+ 1.29%
|15:57
|10.717,35
|- 0.20%
|12:05
|21.434,69
|- 0.20%
|12:05
|42.803,23
|- 0.20%
|12:05
|45.602,28
|+ 1.29%
|15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.819,39
|- 0.11%
|12:05
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.894,11
|- 0.11%
|12:05
|44.046,64
|- 0.11%
|12:05
Has Altın
|6.591,74
|- 0.30%
|12:05