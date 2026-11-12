Altında faiz korkusu, düşüş sürüyor

Altın , art arda iki seanslık düşüşün ardından ons başına 4 bin doların altında kaldı; bu düşüşte ABD dolarının güçlenmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Dolar, beklenenden yüksek ABD enflasyon rakamları ve Fed yetkililerinden gelen giderek şahinleşen açıklamalarla destek buldu ve bu da faiz oranlarında daha fazla artış beklentilerini güçlendirdi. Fed yetkilisi Christopher Waller, Aralık ayında 50 baz puanlık bir artışın gerekli olabileceğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, sürekli enflasyon baskılarını gidermek için en az iki ek 25 baz puanlık artışı destekledi.

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay faiz artırımının yaklaşık yüzde 91 olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlıyor; Ocak ve potansiyel olarak Nisan aylarında da daha fazla artış olasılığı değerlendiriliyor.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla gösterge için haftalık işsizlik başvuruları, mevcut konut satışları ve üretici enflasyon verileri de dahil olmak üzere yaklaşan ABD ekonomik verilerine çeviriyor.