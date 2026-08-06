Altında haftalık ralli yüzde 6'yı aştı. Altın neden yükseliyor?

Altın, ons başına 4 bin 300 doların üstüne tırmanarak üst üste dördüncü seansında yükselişini sürdürdü ve bu hafta yaklaşık yüzde 6 değer kazandı. Bu yükseliş, Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasına ilişkin anlaşmanın petrol fiyatlarını düşürmesi, enflasyon ve faiz oranları görünümüne ilişkin endişeleri azaltmasıyla gerçekleşti.

İran ve Umman, boğazdan geçecek bir nakliye koridoru konusunda anlaşmaya vararak Ortadoğu'dan enerji akışının artacağı beklentilerini yükseltti.

Piyasalar, bu yıl Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini düşürerek, geçen hafta iki artırım beklentisine kıyasla yıl sonuna kadar sadece bir artırım öngörüyor.

Bu arada, ADP verileri, ABD ekonomisinin Temmuz ayında özel sektörde sadece 44 bin yeni iş eklediğini gösterdi; bu, Ocak ayından bu yana en zayıf okuma ve 70 binlik beklentilerin çok altında kaldı.

Öte yandan, Fed yetkilisi Lisa Cook Çarşamba günü, enflasyonun düşmemesi durumunda faizleri artırmaya hazır olduğunu yineleyerek, merkez bankasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeden önce bekleme lüksüne sahip olmayabileceği konusunda uyardı.