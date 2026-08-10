Altında hızlı yükselişin düşüşü yaşanıyor
10.08.2026 07:49
ABD'deki zayıf istihdam raporunun ardından güçlenen altın fiyatları kar realizasyonlarıyla karşılaşıyor.
Altın, geçen hafta yüzde 7'den fazla yükseldikten sonra bugün ons başına 4 bin 300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Küçük kar satışlarının gelmesi, petroldeki yükseliş altın tarafında kararsızlığı artırıyor.
Cuma günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinin Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde 23 bin iş kaybettiğini gösterdi; bu rakam, Haziran ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş 20 binlik artışın ardından geldi ve 80 binlik artış beklentilerinin çok altında kaldı.
Piyasalar artık Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yüzde 44 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yüzde 67 idi. Altın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesine rağmen direnç gösteriyor.
İran, Umman ile görüşmelerin bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi ancak Washington'un bir anlaşmanın yakın olduğu iddialarına rağmen ABD ile doğrudan müzakereler yürüttüğünü reddetti.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 349 dolardan güne başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 313 dolar, en yüksek de 4 bin 350 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 328 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 669 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 617 lira, en yüksek de 6 bin 671 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 642 liradan alıcı buluyor.