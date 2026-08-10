Altında hızlı yükselişin düşüşü yaşanıyor

Altın, geçen hafta yüzde 7'den fazla yükseldikten sonra bugün ons başına 4 bin 300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Küçük kar satışlarının gelmesi, petroldeki yükseliş altın tarafında kararsızlığı artırıyor.

Cuma günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinin Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde 23 bin iş kaybettiğini gösterdi; bu rakam, Haziran ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş 20 binlik artışın ardından geldi ve 80 binlik artış beklentilerinin çok altında kaldı.

Piyasalar artık Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yüzde 44 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yüzde 67 idi. Altın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesine rağmen direnç gösteriyor.

İran, Umman ile görüşmelerin bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi ancak Washington'un bir anlaşmanın yakın olduğu iddialarına rağmen ABD ile doğrudan müzakereler yürüttüğünü reddetti.