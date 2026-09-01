Altında kırmızı alarm. Hürmüz gerilimi ve faiz beklentisi düşüşü hızlandırdı

Altın , ons başına 4 bin 450 doların altında işlem gördü ve yükselen petrol fiyatları ve Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları ABD'nin bu ay faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirdiği için iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki bir adaya saldırmasının ardından petrol fiyatları üst üste ikinci seansta yükseldi; İran ise BAE ve Ürdün'e saldırılarla karşılık verdi. Yüksek enerji maliyetleri enflasyon endişelerini artırdı ve bu da genellikle altın için olumsuz olan kısa vadeli bir Fed faiz artırımı olasılığını güçlendirdi.

Bu arada, Fed Başkanı Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru geri döndüğüne dair daha net kanıtlar olmadan Fed'in "yapacak işi olacağını" söyledi. Piyasalar artık Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 65'in üzerine çıkarıyor; bu oran, açıklamalarından önce yaklaşık yüzde 36 idi. Son düşüşe rağmen, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerin likidite desteği amaçlı geri alımlarını ikiye katlama planlarını açıklamasının ardından altın Ağustos ayında yaklaşık yüzde 10 değer kazandı ve sözde değer düşürme ticareti yeniden canlandı.