Altında kritik eşik... Fed ve Trump gelişmeleri sonrası düşmeye başladı

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 50 doların altına gerileyerek, Fed'in bu hafta faiz oranlarını artırabileceğine dair süregelen endişeler nedeniyle önceki seanstaki kazanımlarını geri verdi.

Piyasalar şu anda, Fed'in Çarşamba günü faiz artırımı yapma olasılığını üçte birden fazla olarak fiyatlıyor. Bu durum, son yıllara kıyasla Fed toplantısına bu kadar yakın bir zamanda alışılmadık derecede yüksek bir belirsizlik seviyesi.

Citadel Securities de, Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarını yeniden sağlamaya yönelik tekrarlanan taahhütlerinin ardından enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini güçlendirmek için Fed'in bu hafta faizleri artıracağını beklediğini söyledi.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ortadoğu çatışmasını sona erdirmek için İran ile "iyi görüşmeler" yürüttüğünü söylemesinin ardından bile baskı altında kaldı; bu durum petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon ve faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azalttı.

Ancak Trump, müzakerelerin başarısız olması durumunda ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne karşı saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğu konusunda uyardı.