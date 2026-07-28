Altında kritik eşik... Fed ve Trump gelişmeleri sonrası düşmeye başladı
28.07.2026 07:22
Fed’in bu haftaki toplantıda faiz artırabileceği endişeleri ve ABD-İran hattındaki diplomasi trafiği altın piyasasında baskı oluşturdu.
Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 50 doların altına gerileyerek, Fed'in bu hafta faiz oranlarını artırabileceğine dair süregelen endişeler nedeniyle önceki seanstaki kazanımlarını geri verdi.
Piyasalar şu anda, Fed'in Çarşamba günü faiz artırımı yapma olasılığını üçte birden fazla olarak fiyatlıyor. Bu durum, son yıllara kıyasla Fed toplantısına bu kadar yakın bir zamanda alışılmadık derecede yüksek bir belirsizlik seviyesi.
Citadel Securities de, Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarını yeniden sağlamaya yönelik tekrarlanan taahhütlerinin ardından enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini güçlendirmek için Fed'in bu hafta faizleri artıracağını beklediğini söyledi.
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ortadoğu çatışmasını sona erdirmek için İran ile "iyi görüşmeler" yürüttüğünü söylemesinin ardından bile baskı altında kaldı; bu durum petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon ve faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azalttı.
Ancak Trump, müzakerelerin başarısız olması durumunda ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne karşı saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğu konusunda uyardı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 76 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 40 dolar, en yüksek de 4 bin 81 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 46 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 205 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 154 lira, en yüksek de 6 bin 215 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 163 liradan alıcı buluyor.