Altında rüzgar terse döndü, hızlı düşüş başladı
10.09.2026 07:42
Son Güncelleme: 10.09.2026 16:12
Bugün açıklanan ABD ÜFE ve Cuma günkü ABD TÜFE raporu Fed’in faiz haritasını çizecek. Altın ABD ÜFE'sinin yüksek gelmesiyle değer kaybına uğradı.
Altın, ons başına 4 bin 400 dolar civarında istikrarlı seyrini ABD ÜFE verisiyle birlikte koruyamadı.
ABD'de üretici fiyatları, Temmuz ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş yüzde 0,1'lik artışın ardından ve beklentiler doğrultusunda, Ağustos 2026'da aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Bu, son üç ayın en büyük artışı olup, önceki iki ayın her birinde yaşanan düşüşlerin ardından mal fiyatlarındaki yüzde 1,1'lik sıçramanın öncülüğünü yaptı; dizel yakıt fiyatlarındaki artış yüzde 24,1 oldu.
Bu veriler, Fed'in bir sonraki politika hamlesine dair daha fazla bilgi sağlayacak. Cuma günü tüketici enflasyon raporu gelecek.
ABD-İran çatışmasının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatları aylarca süren zirvelere tırmandı, bu da enflasyon endişelerini artırdı ve kısa vadeli faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli borç geri alımı planlarını açıklamasının ardından ABD Hazine tahvil getirileri de yükseldi; bu durum, daha önemli bir artış bekleyen bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 404 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 324 dolar, en yüksek de 4 bin 434 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 345 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 860 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 742 lira, en yüksek de 6 bin 910 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 773 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.782,28
|- 1.15%
|16:25
|4.349,97
|- 1.17%
|16:25
|45.029,61
|- 1.44%
|15:42
|10.984,98
|- 1.12%
|16:25
|21.969,97
|- 1.12%
|16:25
|43.872,13
|- 1.12%
|16:25
|46.392,11
|- 1.44%
|15:42
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.907,92
|- 0.83%
|16:25
18 Ayar Altın TL/Gr
|5.007,56
|- 0.83%
|16:25
|45.067,45
|- 0.83%
|16:25
Has Altın
|6.748,59
|- 1.15%
|16:25