Altında rüzgar terse döndü, hızlı düşüş başladı

Altın , ons başına 4 bin 400 dolar civarında istikrarlı seyrini ABD ÜFE verisiyle birlikte koruyamadı.



ABD'de üretici fiyatları, Temmuz ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş yüzde 0,1'lik artışın ardından ve beklentiler doğrultusunda, Ağustos 2026'da aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Bu, son üç ayın en büyük artışı olup, önceki iki ayın her birinde yaşanan düşüşlerin ardından mal fiyatlarındaki yüzde 1,1'lik sıçramanın öncülüğünü yaptı; dizel yakıt fiyatlarındaki artış yüzde 24,1 oldu.



Bu veriler, Fed'in bir sonraki politika hamlesine dair daha fazla bilgi sağlayacak. Cuma günü tüketici enflasyon raporu gelecek.

ABD-İran çatışmasının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatları aylarca süren zirvelere tırmandı, bu da enflasyon endişelerini artırdı ve kısa vadeli faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli borç geri alımı planlarını açıklamasının ardından ABD Hazine tahvil getirileri de yükseldi; bu durum, daha önemli bir artış bekleyen bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.