Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Zirve öncesi fiyatlarda dikkat çeken geri çekilme

Altın , ons başına 4 bin 600 doların altına geriledi ve yatırımcılar, ABD faiz oranlarının görünümüne ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Kevin Warsh'ın günün ilerleyen saatlerinde yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmayı temkinli bir şekilde beklerken, haftayı hafif düşüşle kapatmaya hazırlanıyordu.

Piyasalar şu anda Fed'in Eylül ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor. Bununla birlikte, beklenenden daha yüksek ABD enflasyon verileri, yıl sonundan önce Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi ve Aralık ayına kadar faiz artırımı olasılığı yüzde 70'in üzerinde kaldı.

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alımları, ABD borç krizi riski ve doların daha da zayıflaması konusundaki endişeleri artırdığı için altın , sözde değer kaybı ticaretinden faydalanmaya devam etti.

Jeopolitik cephede ise, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanışlar Ortadoğu'daki diplomatik ilerleme işaretlerini dengelediği için petrol fiyatları yüksek seviyelerde kaldı.