Altında seri düşüş fırtınası. Ons ve gram altında kritik seviyeler
11.09.2026 07:39
Altın, ABD Tüketici Fiyat Endeksi verileri öncesinde düşüş trendini sürdürüyor.
Altın, önceki seansta yaklaşık yüzde 2 düştükten sonra, yatırımcıların önümüzdeki hafta Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirebilecek ABD tüketici fiyat endeksi raporuna hazırlanmasıyla ons başına 4 bin 300 dolara yakın işlem gördü.
Dün açıklanan veriler, İran savaşı nedeniyle toptan enerji maliyetlerinin yükselmesiyle ABD üretici fiyatlarının Ağustos ayında hızlandığını gösterdi. Piyasalar artık, Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını, üretici fiyat endeksi verilerinden önce yüzde 61 olan orandan yaklaşık yüzde 71'e çıkardı.
Altın ayrıca, ABD-İran çatışmasının tırmanmasıyla birlikte yükselen petrol fiyatlarından da baskı gördü ve bu da artan enflasyon endişelerini körükledi. Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı'nın ilk genişletilmiş geri alım operasyonunda beklenenden düşük alımlar yapmasının ardından Hazine tahvil getirileri yükseldi.
Altın, bu hafta yüzde 2'den fazla değer kaybetmeye hazırlanıyor ve art arda üçüncü haftalık düşüşünü kaydediyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 321 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 300 dolar, en yüksek de 4 bin 340 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 321 liradan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 737 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 719 lira, en yüksek de 6 bin 782 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 758 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.769,25
|+ 0.48%
|07:52
|4.333,37
|+ 0.38%
|07:52
|45.336,38
|- 0.77%
|17:02
|10.938,57
|+ 0.39%
|07:52
|21.877,15
|+ 0.39%
|07:52
|43.686,77
|+ 0.39%
|07:52
|46.708,16
|- 0.77%
|17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.899,58
|+ 0.57%
|07:52
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.996,87
|+ 0.57%
|07:52
|44.971,09
|+ 0.57%
|07:52
Has Altın
|6.735,62
|+ 0.48%
|07:52