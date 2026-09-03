Altında sert dönüş. Gram altın 6 bin 900 liraya yaklaştı

Altın, ons başına 4 bin 400 doların üzerine çıkarak, dolar ve Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmenin bir miktar rahatlama sağlamasıyla önceki seansın toparlanmasını sürdürdü.

New York Fed Başkanı John Williams , gümrük vergilerinin etkisinin azalmasıyla enflasyonun düşmeye devam ettiğine dair kanıtlar olduğunu, ancak yüksek enerji fiyatlarının henüz diğer hizmetlere yansımadığını söyledi. Dün açıklanan veriler ayrıca, ABD'de özel sektör istihdam büyümesinin Ağustos ayında yavaşladığını gösterdi.

Yine de, piyasalar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yaptığı şahin açıklamaların ardından, bu ayın sonlarında Fed'in faiz artırımına gitme olasılığını yaklaşık üçte iki olarak fiyatlıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump 'ın İran'a yönelik son saldırıların kısa süreli olacağını söylemesi ve ABD'nin daha fazla saldırıya hazır olduğunu belirtmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş durdu; bu da enflasyon endişelerini hafifletti ve altına ek destek sağladı.