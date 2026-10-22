Altında sert düşüş. 4 bin 100 dolar sınırı aşağı yönlü kırıldı

Altın fiyatları, Ortadoğu'daki gerilimlerin yeniden artması ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle enflasyon endişelerinin artması sonucu, önceki seanstaki kazanımlarını silerek ons ​​başına 4 bin 100 dolara doğru geriledi.

Suudi Aramco'nun Şeybah sahasına düzenlenen ve iki kişinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısının ardından ham petrol fiyatları yükselirken, ABD, Suudi Arabistan 'daki Amerikan büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını emretti.

Bu arada, ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın geçen Cuma günü yaptığı açıklamaların faiz oranlarında duraklama beklentilerini pek değiştirmemesinin ardından, Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Bununla birlikte, piyasalar, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesi nedeniyle Aralık ayında olası bir Fed faiz artırımını beklemeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın da önümüzdeki hafta mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kabul edilse de, getirisinin düşük olması, faiz oranları yükseldiğinde onu daha az çekici hale getiriyor.