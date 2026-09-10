Altında sessiz fırtına. Piyasalarda rüzgar her an tersine dönebilir
10.09.2026 07:42
Bugün açıklanacak ABD ÜFE ve Cuma günkü ABD TÜFE raporu Fed’in faiz haritasını çizecek. Altın 4 bin 400 dolar üzerinde istikrarını korurken, veriler sonrası ilk senaryolar şekillendi.
Altın, ons başına 4 bin 400 dolar civarında istikrarlı seyrini koruyarak, yatırımcıların ABD enflasyon verilerini temkinli bir şekilde beklemesiyle önceki seanstaki kazanımlarını sürdürdü.
Bu veriler, Fed'in bir sonraki politika hamlesine dair daha fazla bilgi sağlayabilir. Ağustos ayı ABD üretici fiyat endeksi raporu bugün açıklanacak, ardından Cuma günü tüketici enflasyon raporu gelecek. Metal, zayıflayan doların yanı sıra, yüksek petrol fiyatları ve tahvil getirilerinden kaynaklanan kısa vadeli baskıya rağmen uzun vadeli korunma cazibesine olan talebin devam etmesiyle destek buldu.
ABD-İran çatışmasının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatları aylarca süren zirvelere tırmandı, bu da enflasyon endişelerini artırdı ve kısa vadeli faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli borç geri alımı planlarını açıklamasının ardından ABD Hazine tahvil getirileri de yükseldi; bu durum, daha önemli bir artış bekleyen bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 404 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 389 dolar, en yüksek de 4 bin 420 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 414 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 860 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 844 lira, en yüksek de 6 bin 893 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 882 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.897,27
|+ 0.53%
|08:32
|4.424,33
|+ 0.52%
|08:32
|45.689,54
|+ 0.05%
|17:01
|11.165,92
|+ 0.51%
|08:32
|22.331,84
|+ 0.51%
|08:32
|44.594,75
|+ 0.51%
|08:32
|47.072,00
|+ 0.05%
|17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.963,23
|+ 0.58%
|08:32
18 Ayar Altın TL/Gr
|5.078,43
|+ 0.58%
|08:32
|45.705,21
|+ 0.58%
|08:32
Has Altın
|6.863,00
|+ 0.53%
|08:32