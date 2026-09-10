Altında sessiz fırtına. Piyasalarda rüzgar her an tersine dönebilir

Altın , ons başına 4 bin 400 dolar civarında istikrarlı seyrini koruyarak, yatırımcıların ABD enflasyon verilerini temkinli bir şekilde beklemesiyle önceki seanstaki kazanımlarını sürdürdü.

Bu veriler, Fed'in bir sonraki politika hamlesine dair daha fazla bilgi sağlayabilir. Ağustos ayı ABD üretici fiyat endeksi raporu bugün açıklanacak, ardından Cuma günü tüketici enflasyon raporu gelecek. Metal, zayıflayan doların yanı sıra, yüksek petrol fiyatları ve tahvil getirilerinden kaynaklanan kısa vadeli baskıya rağmen uzun vadeli korunma cazibesine olan talebin devam etmesiyle destek buldu.

ABD-İran çatışmasının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatları aylarca süren zirvelere tırmandı, bu da enflasyon endişelerini artırdı ve kısa vadeli faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. ABD Hazine Bakanlığı'nın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli borç geri alımı planlarını açıklamasının ardından ABD Hazine tahvil getirileri de yükseldi; bu durum, daha önemli bir artış bekleyen bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.