Altında Trump ve petrol dopingi

Altın , ons başına 4 bin 150 doların üzerine çıkarak, düşen petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin düşük getirili metaller üzerindeki baskıyı azaltmasıyla art arda ikinci seansında yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile "verimli görüşmeler" yürüttüğünü ve ara seçimlerden önce ülkeye saldırmaktan kaçınacağını söylemesinin ardından düştü. Bu açıklamalar, İran'ın bu hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve Meksika Körfezi'nde bir kasırganın açık deniz petrol üretimini aksatmasıyla aynı zamana denk geldi.

Bu arada, ABD Hazine tahvil getirileri, 30 yıllık tahvil ihalesinde güçlü talebin ardından 24 yılın en yüksek seviyelerinden geriledi ve bu da yatırımcıların son satış dalgasına rağmen uzun vadeli devlet tahvili almaya istekli olduklarını gösterdi.

Para politikası cephesinde ise piyasalar, Fed 'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 82 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 81 civarında.