Altında Trump ve petrol dopingi
09.10.2026 07:07
Altın fiyatları yükselirken petrol fiyatları ve tahvil getirileri geriledi.
Altın, ons başına 4 bin 150 doların üzerine çıkarak, düşen petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin düşük getirili metaller üzerindeki baskıyı azaltmasıyla art arda ikinci seansında yükseliş gösterdi.
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile "verimli görüşmeler" yürüttüğünü ve ara seçimlerden önce ülkeye saldırmaktan kaçınacağını söylemesinin ardından düştü. Bu açıklamalar, İran'ın bu hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve Meksika Körfezi'nde bir kasırganın açık deniz petrol üretimini aksatmasıyla aynı zamana denk geldi.
Bu arada, ABD Hazine tahvil getirileri, 30 yıllık tahvil ihalesinde güçlü talebin ardından 24 yılın en yüksek seviyelerinden geriledi ve bu da yatırımcıların son satış dalgasına rağmen uzun vadeli devlet tahvili almaya istekli olduklarını gösterdi.
Para politikası cephesinde ise piyasalar, Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 82 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 81 civarında.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 134 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 130 dolar, en yüksek de 4 bin 180 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 176 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 545 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 544 lira, en yüksek de 6 bin 630 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 625 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.639,37
|+ 1.41%
|08:09
|4.187,29
|+ 1.30%
|08:09
|43.698,67
|+ 0.49%
|17:00
|10.726,13
|+ 1.29%
|08:09
|21.452,25
|+ 1.29%
|08:09
|42.838,30
|+ 1.29%
|08:09
|45.020,90
|+ 0.49%
|17:00
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.844,47
|+ 1.46%
|08:09
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.926,25
|+ 1.46%
|08:09
|44.335,66
|+ 1.46%
|08:09
Has Altın
|6.606,39
|+ 1.41%
|08:09