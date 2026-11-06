Altında yüzde 5'lik ralli sonrası düşüş geldi

Altın , haftanın son işlem gününde ons başına 4 bin 50 dolar seviyesinde işlem görüyor ve ABD ara seçimlerinde Demokratların ezici zaferinin ardından hafta boyunca yaklaşık yüzde 5'lik bir artış gösterme yolunda ilerliyordu. Piyasalar, Demokratların İran çatışmasına son vermeye çalışacaklarını, bunun da petrol fiyatlarını düşürebileceğini, enflasyon baskılarını hafifletebileceğini ve daha agresif faiz artırımları olasılığını azaltabileceğini bekliyor.

Yatırımcılar ayrıca, bölünmüş bir hükümetin ABD Başkanı Donald Trump 'ın mali gündemini kısıtlayabileceğini, ek hükümet harcamalarını ve borçlanmayı sınırlayabileceğini ve enflasyon endişelerini daha da azaltabileceğini öngörüyor.

Bu arada, Demokratların yapay zeka endüstrisine daha sıkı düzenlemeler getirebileceği ve veri merkezi genişlemesini kısıtlayabileceği korkusuyla küresel hisse senedi satışları yoğunlaştı ve bu da değerli metallerde likidite kaynaklı satışlara yol açtı.

Bununla birlikte, bu baskılar, güvenli liman tahvillerine olan talebin artmasıyla dengelendi; bu da getirileri düşürdü ve altın gibi getiri sağlamayan varlıklara olan talebi destekledi.