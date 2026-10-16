Altını olanlar dikkat. Almalı mı satmalı mı?
16.10.2026 07:36
Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimali yüksek. Bu ihtimale rağmen rağmen altın fiyatları jeopolitik risklerle tırmanmaya devam ediyor.
Altın, dün toparlandıktan sonra ons başına 4 bin 150 doların üzerinde kaldı. Hisse senetlerindeki son satış dalgası, devlet tahvillerine ve değerli metallere yönelik güvenli liman talebini artırdı.
Daha güvenli yatırımlara yönelme, tahvil getirilerini keskin bir şekilde düşürerek altın gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerindeki baskıyı azalttı. Yatırımcılar ayrıca, Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husi milisleri arasındaki tırmanan çatışmaların ortasında Ortadoğu'daki artan jeopolitik riskleri de değerlendirdi.
Bu arada, Singapur bayraklı bir konteyner gemisi bu hafta Hürmüz Boğazı'nda İran füzesiyle batırıldı. Piyasa katılımcıları, beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verilerinin faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle birlikte, Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etti.
Piyasalar şu anda Fed'in bu ay faizleri değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 72 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 92'ye yükseldi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 171 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 147 dolar, en yüksek de4 bin 186 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 171 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 632 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 602 lira, en yüksek de 6 bin 665 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 654 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.624,66
|- 0.30%
|12:05
|4.176,46
|- 0.43%
|12:05
|44.262,98
|+ 1.29%
|15:57
|10.717,35
|- 0.20%
|12:05
|21.434,69
|- 0.20%
|12:05
|42.803,23
|- 0.20%
|12:05
|45.602,28
|+ 1.29%
|15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.819,39
|- 0.11%
|12:05
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.894,11
|- 0.11%
|12:05
|44.046,64
|- 0.11%
|12:05
Has Altın
|6.591,74
|- 0.30%
|12:05