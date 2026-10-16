Altını olanlar dikkat. Almalı mı satmalı mı?

Altın , dün toparlandıktan sonra ons başına 4 bin 150 doların üzerinde kaldı. Hisse senetlerindeki son satış dalgası, devlet tahvillerine ve değerli metallere yönelik güvenli liman talebini artırdı.

Daha güvenli yatırımlara yönelme, tahvil getirilerini keskin bir şekilde düşürerek altın gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerindeki baskıyı azalttı. Yatırımcılar ayrıca, Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husi milisleri arasındaki tırmanan çatışmaların ortasında Ortadoğu'daki artan jeopolitik riskleri de değerlendirdi.

Bu arada, Singapur bayraklı bir konteyner gemisi bu hafta Hürmüz Boğazı'nda İran füzesiyle batırıldı. Piyasa katılımcıları, beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verilerinin faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle birlikte, Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etti.

Piyasalar şu anda Fed'in bu ay faizleri değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 72 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 92'ye yükseldi.