Altın, bir önceki seansta düşüş yaşadıktan sonra ons başına 4 bin 400 doları aştı. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırmasıyla birlikte büyük merkez bankalarının bu ay faiz oranlarını artıracağı beklentisi etkili oldu. Piyasalar şu anda, güçlü istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz artışı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlıyor. Önümüzdeki enflasyon rakamlarının da daha fazla ipucu sunması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın da bu ay faiz oranlarını artırması yaygın olarak bekleniyor. Bu arada, yatırımcılar ABD-İran çatışmalarının yeniden alevlenmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Ortadoğu 'daki gelişmeleri izlemeye devam etti.

Aynı zamanda, merkez bankası alımları ve sözde değer düşürme ticareti değerli metal için önemli itici güçler olmaya devam ederken, altın yatırım ve korunma talebinden destek alabilir.