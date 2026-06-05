Belirsizlik altına satış getirdi

Altın, ons başına 4 bin 450 doların altına düştü ve Ortadoğu'daki devam eden belirsizlik nedeniyle enflasyon riskleri ve faiz oranı endişelerinin gündemde kalmasıyla haftalık yüzde 2'den fazla düşüşe doğru ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerinin son aşamasına yaklaştığını söyledi ve son gerilimlere rağmen İran'la tam ölçekli bir savaşa yeniden girmeye isteksiz olduğu bildirildi.

Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, görüşmelerde anlamlı bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. İran destekli Hizbullah da ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında yapılan ateşkes teklifini reddederek, bölgesel düşmanlıkları azaltma çabalarına ilişkin şüpheleri artırdı.

Uzun süren çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışındaki sürekli aksamalar, petrol fiyatlarını yüksek tutarak enflasyon ve yüksek faiz oranları riskiyle ilgili endişeleri güçlendirdi.