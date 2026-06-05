Belirsizlik altına satış getirdi
05.06.2026 07:52
Ortadoğu'daki belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında düşüş yaşandı.
Altın, ons başına 4 bin 450 doların altına düştü ve Ortadoğu'daki devam eden belirsizlik nedeniyle enflasyon riskleri ve faiz oranı endişelerinin gündemde kalmasıyla haftalık yüzde 2'den fazla düşüşe doğru ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerinin son aşamasına yaklaştığını söyledi ve son gerilimlere rağmen İran'la tam ölçekli bir savaşa yeniden girmeye isteksiz olduğu bildirildi.
Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, görüşmelerde anlamlı bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. İran destekli Hizbullah da ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında yapılan ateşkes teklifini reddederek, bölgesel düşmanlıkları azaltma çabalarına ilişkin şüpheleri artırdı.
Uzun süren çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışındaki sürekli aksamalar, petrol fiyatlarını yüksek tutarak enflasyon ve yüksek faiz oranları riskiyle ilgili endişeleri güçlendirdi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 474 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 435 dolar, en yüksek de 4 bin 481 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 441 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 622 liradan başladı. Gün içinde en düşü 6 bin 568 lira, en yüksek de 6 bin 635 lira seviyesi görüldü. ŞU sıralar 6 bin 577 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.583,13
|- 0.60%
|08:18
|4.445,67
|- 0.66%
|08:19
|44.464,33
|+ 0.74%
|17:02
|10.639,09
|- 0.67%
|08:18
|21.278,18
|- 0.67%
|08:18
|42.490,69
|- 0.67%
|08:18
|45.809,73
|+ 0.74%
|17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.810,70
|- 0.71%
|08:18
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.882,98
|- 0.71%
|08:18
|43.945,92
|- 0.71%
|08:18
Has Altın
|6.550,43
|- 0.60%
|08:18