Altın , haftaya ons başına yaklaşık 3 bin 600 dolara yükselerek yüzde 2 oranında değer kazandı ve önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

Bu yükseliş, yapay zekâya dayalı yatırımların geri çekilmesiyle tetiklenen hisse senedi piyasalarındaki yaygın satış dalgasının ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına yönelik bahislerini azaltmasıyla gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed 'in son enflasyon verilerine yanıt olarak para politikasını çok agresif bir şekilde sıkılaştırmasının ABD ekonomisini riske atabileceği konusunda uyardı.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yaklaşık yüzde 93 olarak fiyatlandırırken, Fed'in faizleri değiştirmeme olasılığını ise yaklaşık yüzde 7 olarak değerlendiriyor.

Yatırımcılar, para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan en son ABD PCE enflasyon raporunu bekliyor.

Geçen hafta, Fed yetkililerinden gelen giderek şahinleşen açıklamalar ve yapay zekâya dayalı hisse senedi piyasası çöküşünün tetiklediği likidite sıkıntısı nedeniyle altın fiyatları 14 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.