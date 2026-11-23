Fed beklentileri değişti, altın kayıplarını sildi
23.11.2026 07:31
Fed'in faiz artırımı beklentilerinin azalmasıyla altın fiyatları yükseldi.
Altın, haftaya ons başına yaklaşık 3 bin 600 dolara yükselerek yüzde 2 oranında değer kazandı ve önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.
Bu yükseliş, yapay zekâya dayalı yatırımların geri çekilmesiyle tetiklenen hisse senedi piyasalarındaki yaygın satış dalgasının ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına yönelik bahislerini azaltmasıyla gerçekleşti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in son enflasyon verilerine yanıt olarak para politikasını çok agresif bir şekilde sıkılaştırmasının ABD ekonomisini riske atabileceği konusunda uyardı.
Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımının olasılığını yaklaşık yüzde 93 olarak fiyatlandırırken, Fed'in faizleri değiştirmeme olasılığını ise yaklaşık yüzde 7 olarak değerlendiriyor.
Yatırımcılar, para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan en son ABD PCE enflasyon raporunu bekliyor.
Geçen hafta, Fed yetkililerinden gelen giderek şahinleşen açıklamalar ve yapay zekâya dayalı hisse senedi piyasası çöküşünün tetiklediği likidite sıkıntısı nedeniyle altın fiyatları 14 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3 bin 565 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 558 dolar, en yüksek de 3 bin 630 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 605 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 5 bin 731 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 731 lira, en yüksek de 5 bin 906 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 864 liradan işlem geçiyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|5.885,68
|+ 2.49%
|08:28
|3.618,03
|+ 1.48%
|08:28
|40.486,62
|- 1.35%
|11:29
|9.576,65
|+ 2.54%
|08:28
|19.153,31
|+ 2.54%
|08:28
|38.247,50
|+ 2.54%
|08:28
|41.711,66
|- 1.35%
|11:29
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.571,32
|+ 3.23%
|08:27
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.576,24
|+ 3.23%
|08:27
|41.185,66
|+ 3.23%
|08:27
Has Altın
|5.856,44
|+ 2.49%
|08:28