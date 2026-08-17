Fed beklentisi değişti, altın yükseldi

Altın, ons başına 4 bin 400 doların üzerine çıkarak önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Bu yükseliş, ABD ekonomisine ilişkin zayıf verilerin, Fed'in yakın zamanda faiz artırımı beklentilerini düşürmesiyle gerçekleşti.

Geçen hafta açıklanan veriler, ABD enflasyonunun düşük seyrettiğini, tüketici güveninin ve perakende satışların ise zayıfladığını gösterdi. Piyasalar artık Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık üçte bir olarak görüyor; bu oran verilerden önce yaklaşık yüzde 50 idi.

Yatırımcılar şimdi daha fazla yönlendirme için FOMC'nin son toplantı tutanaklarını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşmasını bekliyor.

Bu arada, İsrail'in hafta sonu Lübnan'a yeni saldırılar düzenlemesinin ardından Orta Doğu'daki gerilimler yüksek seviyede kalırken, ABD Başkanı Donald Trump da İran'ı teslim olmaya zorlamak amacıyla yeni ekonomik yaptırımlar hazırlıyor.

Yine de, Ortadoğu üreticileri gizlice milyonlarca varil ham petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek petrol fiyatlarını kontrol altında tutuyor ve enflasyon risklerine ilişkin endişeleri hafifletiyor.