Fed kararı öncesi altında ibre yukarı döndü. Gram altını ne bekliyor?

Altın, ons başına 4 bin 200 dolara doğru yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Yatırımcılar, Ortadoğu'daki belirsizlikleri ve yükselen petrol fiyatlarını ve bunların enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisini izlemeye devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yakın vadeli görüşmelerin olasılığını küçümsedi ve ek saldırılar konusunda uyardı, bu da petrol fiyatlarını yükseltti.

Yemen'deki İran destekli Husi isyancılar da Kızıldeniz üzerinden yapılan nakliyatı aksattı. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline yapılan bir dizi saldırı ise arz endişelerini artırdı.

Bu arada, ADP verileri, ABD'li özel sektör işverenlerinin 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 16 bin 500 iş eklediğini gösterdi; bu rakam, önceki dört haftalık dönemdeki ortalama haftalık 19 bin 250'lik artıştan düşüş göstererek, istihdamda üst üste dördüncü yavaşlamayı işaret etti.

Piyasalar, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 55'in üzerinde fiyatlıyor.