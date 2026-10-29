Fed sonrası altında sert hareket: Ons ve gram fırladı mı, düştü mü?

Altın , ons başına 4 bin 50 doların altına düşerek, Fed'in faiz oranlarını yaygın beklentiler doğrultusunda değiştirmemesi ancak bir sonraki politika hamlesi konusunda sınırlı yönlendirme sağlamasının ardından haftanın başlarındaki kazanımlarını azalttı.

İki yetkili, 25 baz puanlık faiz artırımına karşı çıkarak, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesiyle birlikte Aralık ayında olası bir faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

Fed Başkanı Kevin Warsh ayrıca, merkez bankasının yıllık faiz kararı sayısını sekizden altıya indirebileceğini belirtti; bu öneri politika belirsizliğini artırabilir.

Yatırımcılar şimdi, para politikası görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Fed 'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ABD PCE fiyat endeksini bekliyor.

Bu arada, piyasalar Ortadoğu çatışmasının daha da tırmanmasını önlemek için yenilenen diplomatik çabaları değerlendirmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, yüksek petrol fiyatları endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve enflasyonist baskıları ve daha yüksek faiz oranları beklentilerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.