Fed sonrası altında sert hareket: Ons ve gram fırladı mı, düştü mü?
29.10.2026 07:32
Son Güncelleme: 29.10.2026 08:11
Fed'in faiz pas geçmesi ve Aralık ayında faiz artırımı sinyalleri altın piyasasını salladı. Ons altın 4 bin 37 dolara gerilerken gram altın kritik destek seviyelerini test ediyor.
Altın, ons başına 4 bin 50 doların altına düşerek, Fed'in faiz oranlarını yaygın beklentiler doğrultusunda değiştirmemesi ancak bir sonraki politika hamlesi konusunda sınırlı yönlendirme sağlamasının ardından haftanın başlarındaki kazanımlarını azalttı.
İki yetkili, 25 baz puanlık faiz artırımına karşı çıkarak, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesiyle birlikte Aralık ayında olası bir faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.
Fed Başkanı Kevin Warsh ayrıca, merkez bankasının yıllık faiz kararı sayısını sekizden altıya indirebileceğini belirtti; bu öneri politika belirsizliğini artırabilir.
Yatırımcılar şimdi, para politikası görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ABD PCE fiyat endeksini bekliyor.
Bu arada, piyasalar Ortadoğu çatışmasının daha da tırmanmasını önlemek için yenilenen diplomatik çabaları değerlendirmeye devam ediyor.
Bununla birlikte, yüksek petrol fiyatları endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve enflasyonist baskıları ve daha yüksek faiz oranları beklentilerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 67 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 36 dolar, en yüksek de 4 bin 68 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 37 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 514 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 467 lira, en yüksek de 6 bin 519 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 468 liradan alıcı buluyor.