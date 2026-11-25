Altın , bir önceki seanstaki kayıplarını koruyarak ons ​​başına 3 bin 550 dolara yakın işlem gördü. Yatırımcılar, para politikası görünümüne dair daha fazla ipucu için ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesi olan son PCE fiyat endeksi raporunu bekliyordu.

Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, ek faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek altın gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 96 olasılık atfederken, Ocak ayında da bir artırım daha bekliyor.

Altın fiyatları, yapay zeka ticaretiyle ilgili süregelen endişelerden kaynaklanan teknoloji hisselerindeki genel satış dalgası nedeniyle likidite kısıtlamalarından da ek baskı gördü.

Bu arada, yatırımcılar Trump yönetiminin ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergilerinin yerine geçecek planını değerlendirerek, ekonomik büyüme, enflasyon ve şirket kârları üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.