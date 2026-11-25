Fed'in şahin mesajları altını vurdu. Altında üçlü kıskaç
25.11.2026 07:12
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını 3 bin 550 dolar sınırının altına çekti. Yurt içinde gram altının gün içi dip ve zirve rakamları belli oldu.
Altın, bir önceki seanstaki kayıplarını koruyarak ons başına 3 bin 550 dolara yakın işlem gördü. Yatırımcılar, para politikası görünümüne dair daha fazla ipucu için ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesi olan son PCE fiyat endeksi raporunu bekliyordu.
Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, ek faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek altın gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 96 olasılık atfederken, Ocak ayında da bir artırım daha bekliyor.
Altın fiyatları, yapay zeka ticaretiyle ilgili süregelen endişelerden kaynaklanan teknoloji hisselerindeki genel satış dalgası nedeniyle likidite kısıtlamalarından da ek baskı gördü.
Bu arada, yatırımcılar Trump yönetiminin ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergilerinin yerine geçecek planını değerlendirerek, ekonomik büyüme, enflasyon ve şirket kârları üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3 bin 551 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 533 dolar, en yüksek de 3 bin 575 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 545 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 5 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 757 lira, en yüksek de 5 bin 823 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 774 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|5.781,84
|- 0.01%
|07:46
|3.548,70
|- 0.11%
|07:46
|40.941,16
|- 0.92%
|17:02
|9.397,99
|- 0.10%
|07:46
|18.795,98
|- 0.10%
|07:46
|37.533,94
|- 0.10%
|07:46
|42.179,95
|- 0.92%
|17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.486,40
|- 0.01%
|07:46
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.467,43
|- 0.01%
|07:46
|40.205,88
|- 0.01%
|07:46
Has Altın
|5.753,12
|- 0.01%
|07:46