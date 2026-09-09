Gram altın alacaklar dikkat. Piyasa karıştı, işte son fiyatlar

Altın, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle baskı altında kalmıştı. Art arda iki seanslık düşüşün ardından bugün ons başına 4 bin 400 doların altında işlem gördü.

ABD güçlerinin, bir ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimine misilleme olarak İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası yakınlarında 5 İran ham petrol tankerini imha etmesinin ardından petrol fiyatları yükselmeye devam etti.

Yatırımcılar ayrıca, Fed'in bir sonraki politika hamlesine ilişkin daha fazla sinyal için bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Piyasalar şu anda önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlıyor. Altın yaygın olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kabul edilse de, yüksek faiz oranları, faiz getiren yatırımların cazibesini artırarak, getiri sağlamayan bu varlığa olan talebi azaltabilir.

Bu arada, altın Ağustos ayında, özellikle Çin'den gelen devam eden merkez bankası alımlarıyla birlikte, artan yatırım ve korunma talebiyle desteklenerek güçlü kazanımlar elde etti.