Altın , bir önceki seansta bir yıldan uzun süredir görülen en düşük seviyelerinden toparlandıktan sonra ons başına 3 bin 600 doların üzerinde kaldı. Teknoloji hisselerindeki yükseliş ve yapay zekâya ilişkin yenilenen iyimserlik, kıymetli metaller üzerindeki satış baskısını hafifletmeye yardımcı oldu. Bu toparlanma, Nvidia yönetim kurulunun ABD hükümeti yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Jensen Huang'ı oybirliğiyle CEO olarak yeniden görevlendirme kararının ardından geldi.

Altın, son haftalarda yapay zekâ kaynaklı satış dalgasının, teminat gereksinimlerini karşılamak için kıymetli metallerin tasfiyesine yol açmasıyla sürekli bir aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kaldı.

Bu arada, yatırımcılar dikkatlerini bu hafta açıklanacak önemli bir ABD enflasyon raporuna çevirdi; bu rapor, kalıcı fiyat baskıları ve Fed'in daha fazla sıkılaştırma olasılığına ilişkin endişeleri güçlendirebilir.

Piyasalar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 95 olasılık atfederken, kalan beklentiler daha büyük bir 50 baz puanlık artışa işaret ediyor.