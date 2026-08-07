Hürmüz Boğazı'nda saldırı alarmı. Altın fiyatlarında sürpriz savaş fiyatlaması
07.08.2026 07:56
Son Güncelleme: 07.08.2026 15:47
İran'ın Keşm Adası yakınlarındaki patlamalar sonrası saldırı başlatması petrol ve altını alevlendirdi. Ons altın 4 bin 300 doların üzerinde tutunurken gram altın 6 bin 703 lira seviyesini test etti.
Altın, ons başına 4 bin 300 doların üzerinde kalarak son dönemdeki yükselişini durdurdu. Bu sırada Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin yeniden artması petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon endişelerini ve yakın vadede Fed'in faiz artırımı olasılığını yeniden alevlendirdi.
Haberlere göre İran, Keşm Adası yakınlarındaki patlamaların ardından boğazda "düşmanca hedefler" olarak tanımladığı yerlere saldırdı.
Tahran ayrıca ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz'den geçişini engellemeye çalışırken, düşman olarak gördüğü ülkelerden geçiş izni almadan önce tazminat ödemelerini talep ediyor.
Bu arada, Fed yetkilileri, artan enflasyon riskleri nedeniyle faiz oranlarını yakında artırmaya hazır olduklarının sinyallerini giderek daha fazla veriyor ve piyasalar Eylül ayında 25 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor.
Ayrı olarak, takas kurumlarından gelen veriler, Çin'deki kurumsal yatırımcıların, merkez bankası alımlarıyla desteklenen teknoloji hisselerindeki oynaklığa karşı korunma amacıyla altın destekli varlıklarda uzun pozisyonlar oluşturmaya devam ettiğini gösterdi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 239 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 229 dolar, en yüksek de 4 bin 370 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 369 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 493 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 481 lira, en yüksek de 6 bin 700 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 696 liradan alıcı buluyor.