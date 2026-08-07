Hürmüz Boğazı'nda saldırı alarmı. Altın fiyatlarında sürpriz savaş fiyatlaması

Altın, ons başına 4 bin 300 doların üzerinde kalarak son dönemdeki yükselişini durdurdu. Bu sırada Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin yeniden artması petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon endişelerini ve yakın vadede Fed'in faiz artırımı olasılığını yeniden alevlendirdi.

Haberlere göre İran, Keşm Adası yakınlarındaki patlamaların ardından boğazda "düşmanca hedefler" olarak tanımladığı yerlere saldırdı.

Tahran ayrıca ABD ve İsrail gemilerinin Hürmüz'den geçişini engellemeye çalışırken, düşman olarak gördüğü ülkelerden geçiş izni almadan önce tazminat ödemelerini talep ediyor.

Bu arada, Fed yetkilileri, artan enflasyon riskleri nedeniyle faiz oranlarını yakında artırmaya hazır olduklarının sinyallerini giderek daha fazla veriyor ve piyasalar Eylül ayında 25 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor.

Ayrı olarak, takas kurumlarından gelen veriler, Çin'deki kurumsal yatırımcıların, merkez bankası alımlarıyla desteklenen teknoloji hisselerindeki oynaklığa karşı korunma amacıyla altın destekli varlıklarda uzun pozisyonlar oluşturmaya devam ettiğini gösterdi.