Küresel riskler altına yaradı. Altında güvenli liman rallisi sürecek mi?
19.10.2026 07:09
Hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı ve düşen tahvil getirileri, ons altının 4 bin 180 dolar barajını aşmasında en kritik faktör oldu.
Altın, ons başına 4 bin 180 doların üzerine çıkarak son dönemdeki kazanımlarını sürdürdü. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın güvercinvari açıklamaları, yatırımcıların Ekim ayında faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu.
Warsh, Cuma günü Bangkok'ta düzenlenen IMF'nin yıllık toplantısında, bu ayki FOMC toplantısının sonucuna dair bir sinyal vermekten kaçındı, ancak beklenenden yüksek enflasyonun ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini değiştirmediğini belirtti.
Fed, 27-28 Ekim politika toplantısı öncesinde sessiz bir döneme girdi ve piyasalar faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığını yaklaşık yüzde 84 olarak fiyatladı. Altın ayrıca, yapay zeka ile ilgili yatırımlara ilişkin artan endişelerin hisse senedi satışlarını tetiklemesi ve tahvil getirilerini düşürmesiyle güvenli liman talebinden de faydalandı.
Bu arada, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'daki artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yüksek tutarken, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki şiddetli protestolar daha geniş piyasa belirsizliğini artırdı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 163 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 163 dolar, en yüksek de 4 bin 187 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 179 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 627 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 627 lira, en yüksek de 6 bin 673 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 658 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.624,66
|- 0.30%
|12:05
|4.176,46
|- 0.43%
|12:05
|44.262,98
|+ 1.29%
|15:57
|10.717,35
|- 0.20%
|12:05
|21.434,69
|- 0.20%
|12:05
|42.803,23
|- 0.20%
|12:05
|45.602,28
|+ 1.29%
|15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.819,39
|- 0.11%
|12:05
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.894,11
|- 0.11%
|12:05
|44.046,64
|- 0.11%
|12:05
Has Altın
|6.591,74
|- 0.30%
|12:05