Küresel riskler altına yaradı. Altında güvenli liman rallisi sürecek mi?

Altın , ons başına 4 bin 180 doların üzerine çıkarak son dönemdeki kazanımlarını sürdürdü. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın güvercinvari açıklamaları, yatırımcıların Ekim ayında faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Warsh, Cuma günü Bangkok'ta düzenlenen IMF'nin yıllık toplantısında, bu ayki FOMC toplantısının sonucuna dair bir sinyal vermekten kaçındı, ancak beklenenden yüksek enflasyonun ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini değiştirmediğini belirtti.

Fed , 27-28 Ekim politika toplantısı öncesinde sessiz bir döneme girdi ve piyasalar faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığını yaklaşık yüzde 84 olarak fiyatladı. Altın ayrıca, yapay zeka ile ilgili yatırımlara ilişkin artan endişelerin hisse senedi satışlarını tetiklemesi ve tahvil getirilerini düşürmesiyle güvenli liman talebinden de faydalandı.

Bu arada, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'daki artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yüksek tutarken, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki şiddetli protestolar daha geniş piyasa belirsizliğini artırdı.