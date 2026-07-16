Kuyumcuda ve piyasada hareketli saatler. Altın fiyatları neden düşüyor, devam edecek mi?

Altın, ons başına 4 bin dolara doğru gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Bu düşüş, Ortadoğu'daki artan saldırıların bu hafta petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltmesi ve enflasyon ile faiz oranlarının görünümüne ilişkin endişeleri yeniden canlandırmasıyla aynı zamana denk geldi.

ABD, dün İran hedeflerine ek saldırılar düzenledi, ancak ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ın müzakerelere yeniden başlama isteğini dile getirdiğini söyledi.

Bu arada, değerli metal, ABD enflasyon verilerindeki düşüşten bir miktar destek buldu ve bu da kısa vadede Fed'in faiz artırımına ilişkin endişeleri azalttı.

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının Haziran ayında beklenmedik bir şekilde yaklaşık bir yıldır ilk kez düştüğünü gösterdi; bu düşüşün büyük ölçüde Salı günkü beklenenden düşük tüketici enflasyon raporunun ardından gelen düşük enerji maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Haziran ayı enflasyon rakamları, geçen ay varılan geçici barış anlaşmasının fiilen bozulması nedeniyle ABD-İran çatışmasındaki son tırmanışın etkisini yansıtmadı.