Ortadoğu'daki kriz altında dengeleri değiştirdi

Altın, ons başına 4 bin doların üzerine çıktı, ancak ABD ve İran arasındaki devam eden çatışma yatırımcıların dikkatini enerji kaynaklı enflasyon risklerine ve yüksek faiz oranları olasılığına çektiği için dokuz ayın en düşük seviyesine yakın kaldı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları onuncu gününe girerken, ABD Başkanı Donald Trump İran'ın üç ABD askerinin ölümünden sorumlu tutulacağı konusunda uyardı.

İran destekli Husi militanları da Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosu ilan ederek Kızıldeniz üzerinden enerji sevkiyatı konusunda endişeleri artırdı.

Bu arada İran, arabulucuların birkaç günlük çatışmanın ardından ABD ile gerilimi azaltmayı amaçlayan öneriler sunduğunu söylerken, haberler olası 10 günlük bir ateşkesi işaret ediyordu.

ABD Hazine tahvil getirileri bu hafta keskin bir şekilde yükseldi ve piyasalar artık Eylül ayında Federal Rezerv'in faiz artırımı olasılığını bir gün öncesine göre yüzde 51'den yaklaşık yüzde 55'e çıkardı.