Piyasalarda kritik bekleyiş. Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakın
26.08.2026 07:37
Son Güncelleme: 26.08.2026 07:38
Ons altın 4 bin 650 dolar, gram altın 7 bin 180 lira bandında işlem görüyor. ABD'den gelecek PCE verisi ve Jackson Hole konuşması öncesi piyasalardaki son hareketler durgun seyrediyor.
Altın, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonun tercih edilen ölçütü olan son PCE fiyat endeksi raporunu beklerken, ons başına yaklaşık 4 bin 650 dolar seviyesinde işlem gördü ve üç ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.
Dikkatler ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrildi, ancak Eylül ayındaki merkez bankası politika kararı konusunda net bir yönlendirme yapması beklenmiyor.
Yatırımcılar, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil ve bonolar için likidite desteği amaçlı geri alım işlemlerini ikiye katlama kararını değerlendirmeye devam etti; bu hamle, doların geçen hafta üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesine yardımcı oldu.
Bu arada, petrol fiyatları art arda üçüncü seansta düşüş göstererek enflasyon endişelerini hafifletti ve altın için yükseliş görünümünü daha da destekledi. Öte yandan, Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı, daha güçlü yatırım talebiyle desteklenerek Temmuz ayında aylık bazda yaklaşık yüzde 11 arttı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 661 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 630 dolar, en yüksek de 4 bin 673 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 642 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 7 bin 203 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 169 lira, en yüksek de 7 bin 227 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 181 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|7.176,93
|- 0.37%
|07:52
|4.639,87
|- 0.41%
|07:52
|47.434,97
|- 1.03%
|17:02
|11.632,35
|- 0.41%
|07:52
|23.264,70
|- 0.41%
|07:52
|46.457,59
|- 0.41%
|07:52
|48.870,25
|- 1.03%
|17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
|4.125,49
|- 0.33%
|07:52
18 Ayar Altın TL/Gr
|5.286,35
|- 0.33%
|07:52
|47.576,22
|- 0.33%
|07:52
Has Altın
|7.141,27
|- 0.37%
|07:52