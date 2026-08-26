Piyasalarda kritik bekleyiş. Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakın

Altın , ABD Merkez Bankası'nın enflasyonun tercih edilen ölçütü olan son PCE fiyat endeksi raporunu beklerken, ons başına yaklaşık 4 bin 650 dolar seviyesinde işlem gördü ve üç ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Dikkatler ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrildi, ancak Eylül ayındaki merkez bankası politika kararı konusunda net bir yönlendirme yapması beklenmiyor.

Yatırımcılar, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil ve bonolar için likidite desteği amaçlı geri alım işlemlerini ikiye katlama kararını değerlendirmeye devam etti; bu hamle, doların geçen hafta üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesine yardımcı oldu.

Bu arada, petrol fiyatları art arda üçüncü seansta düşüş göstererek enflasyon endişelerini hafifletti ve altın için yükseliş görünümünü daha da destekledi. Öte yandan, Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı, daha güçlü yatırım talebiyle desteklenerek Temmuz ayında aylık bazda yaklaşık yüzde 11 arttı.