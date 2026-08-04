Piyasalarda Ortadoğu ve Fed çıkmazı. Altın ne kadar?

Altın, ons başına 4 bin 50 dolar civarında istikrar kazanarak dar bir aralıkta işlem gördü. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'nın potansiyel olarak yeniden açılmasına dair ipuçları için ABD-İran görüşmelerindeki gelişmeleri takip ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının görünümünü değerlendirmeye devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme teklifinin Tahran'ın bir anlaşmaya varmak için son fırsatı olduğunu söyledi ve Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden açılacağına dair güvenini dile getirdi. Ancak İran, ABD ile doğrudan görüşmelerin devam ettiğini reddetti, ancak boğazdan yapılan nakliyatı artırmayı amaçlayan Umman ile görüşmelerin ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bu arada, piyasalar, merkez bankasının Temmuz ayında faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından, Eylül ayında 25 baz puanlık bir Fed faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor. New York Merkez Bankası Başkanı John Williams, para politikasının iyi konumda olduğunu belirterek, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.