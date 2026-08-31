Sert düşüşün ardındaki gerçek. Altın yatırımcısının gözü Eylül ayında
31.08.2026 07:33
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ons altın 4 bin 450 doların altına gerilerken, gram altın günü 6 bin 858 liradan sürdürüyor.
Altın, Pazartesi günü ons başına 4 bin 450 doların altına gerileyerek, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamalarının yakın zamanda faiz artırımı beklentilerini canlandırmasıyla önceki seansta yaşanan sert düşüşü sürdürdü.
Warsh, Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, enflasyonun önemli ölçüde düşmediği konusunda uyararak, merkez bankasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme taahhüdünü yineledi ve finansal koşulların şu anda kısıtlayıcı olmadığını belirtti.
Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 57 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 40'tan keskin bir artış gösterdi.
Altın ayrıca, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye hazırlanan İran roketatarlarını hedef almasının ardından yükselen petrol fiyatlarından da baskı altında kaldı; bu, bir aydan fazla bir süredir gerçekleşen ilk saldırıydı. Yine de, metalin Ağustos ayında yüzde 10'un üzerinde değer kazanması bekleniyor; bu artışın büyük bir kısmı, sözde değer düşürme ticaretiyle destekleniyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 436 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 396 dolar, en yüksek de 4 bin 472 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 420 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 880 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 823 lira, en yüksek de 6 bin 937 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 858 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.858,74
|- 0.74%
|07:55
|4.420,51
|- 0.78%
|07:55
|45.676,04
|- 2.86%
|15:58
|11.028,40
|- 1.01%
|07:55
|22.056,81
|- 1.01%
|07:55
|44.045,54
|- 1.01%
|07:55
|47.058,09
|- 2.86%
|15:58
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.931,66
|- 0.80%
|07:55
18 Ayar Altın TL/Gr
|5.037,98
|- 0.80%
|07:55
|45.340,44
|- 0.80%
|07:55
Has Altın
|6.824,93
|- 0.73%
|07:55