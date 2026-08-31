Sert düşüşün ardındaki gerçek. Altın yatırımcısının gözü Eylül ayında

Altın , Pazartesi günü ons başına 4 bin 450 doların altına gerileyerek, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamalarının yakın zamanda faiz artırımı beklentilerini canlandırmasıyla önceki seansta yaşanan sert düşüşü sürdürdü.

Warsh, Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, enflasyonun önemli ölçüde düşmediği konusunda uyararak, merkez bankasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme taahhüdünü yineledi ve finansal koşulların şu anda kısıtlayıcı olmadığını belirtti.

Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 57 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 40'tan keskin bir artış gösterdi.

Altın ayrıca, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye hazırlanan İran roketatarlarını hedef almasının ardından yükselen petrol fiyatlarından da baskı altın da kaldı; bu, bir aydan fazla bir süredir gerçekleşen ilk saldırıydı. Yine de, metalin Ağustos ayında yüzde 10'un üzerinde değer kazanması bekleniyor; bu artışın büyük bir kısmı, sözde değer düşürme ticaretiyle destekleniyor.