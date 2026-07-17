Son 6 haftanın en sert düşüşü. Gram altın çakıldı

Altın, başına 4 bin doların altında kaldı ve Ortadoğu'daki artan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, enflasyon baskılarını ve faiz oranı endişelerini ön plana çıkarmasıyla hafta boyunca yüzde 3'ten fazla değer kaybetme yolunda ilerliyordu.

ABD bu hafta İran'a karşı birden fazla saldırı düzenlerken, ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik çabalar bir atılım sağlamazsa ABD'nin önümüzdeki hafta ülkenin altyapısını hedef alabileceği konusunda uyardı.

İran, komşu ülkelerdeki ABD üslerine saldırılar düzenleyerek karşılık verdi ve bu da daha fazla tırmanma ve bölgeden enerji arzında uzun süreli bir aksama korkusunu körükledi.

Bu arada, bu hafta açıklanan beklenenden düşük ABD enflasyon verileri, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yinelemesine rağmen, Temmuz ayında faiz artırımını büyük ölçüde dışladı.

Bununla birlikte, piyasalar Fed'in Eylül ayında faiz artırımı yapıp yapmayacağı konusunda bölünmüş durumda ve bu da getiri sağlamayan altını baskı altında tutuyor.