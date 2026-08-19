Tahvil piyasasında 19 yılın rekoru altını vurdu. Kararsız seyir başladı

Altın, küresel tahvil getirilerindeki artış, artan mali kaygılar ve süregelen enflasyon baskıları nedeniyle bir önceki seansta yaklaşık yüzde 2 düşüş yaşadıktan sonra bugün ons başına 4 bin 350 dolar civarında denge arayışına girdi.

30 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi bu hafta 19 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, diğer büyük ekonomilerdeki devlet tahvil getirileri de on yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Değerli metal ayrıca, ABD ve İran'ın çatışmayı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için yakın vadede bir anlaşmaya varma konusunda çok az işaret göstermesiyle yükselen petrol fiyatlarından da baskı gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile devam eden bir görüşme olmadığını söylerken, İran güçleri Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Yatırımcılar şimdi, para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları için Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanaklarını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamaları bekliyor.