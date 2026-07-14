Trump'ın hamlesi piyasaları altüst etti. Altın fiyatlarında büyük çöküş

ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka uygulamasını yeniden başlatmasıyla altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Altın, Salı günü önceki seansta yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş gösterdikten sonra, ons başına 4 bin dolar civarında tutundu. Bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran gemilerine yönelik ablukayı yeniden başlatması ve hayati önem taşıyan bu deniz yolunun güvenliğini sağlamaya yönelik ABD çabalarından faydalanan ülkelerden tazminat talep etmesiyle gerçekleşti.

Bu hamle, petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükselterek enflasyon ve faiz oranı görünümüne ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı. Önlemler, Washington ve Tahran arasında yeniden alevlenen düşmanlıkların ardından geldi. ABD, İran'ın deniz taşımacılığını aksatma yeteneğini hedef alırken, Tahran da bölgedeki ABD müttefiklerine karşı misillemede bulundu.

Yatırımcılar ayrıca, ABD enflasyon verilerini ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün ilerleyen saatlerde ABD Kongresi önünde vereceği ifadeyi bekliyordu; piyasalar, politika yönlendirmesi için açıklamalarını yakından takip ediyordu.

Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 51 olarak fiyatlandırırken, merkez bankasının faizleri değiştirmeme olasılığı yüzde 23 olarak değerlendiriliyor.