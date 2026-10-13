Yatırımcılar dikkat. Altında fırtına öncesi sessizlik

Altın , ons başına 4 bin 200 doların altında kaldı ve ABD dolarının, Fed'in bir sonraki faiz kararına yön verebilecek önemli enflasyon raporları öncesinde 18 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla baskı altında kalmaya devam etti.

ABD tüketici fiyat endeksi yarın, üretici enflasyon verileri ise Perşembe günü açıklanacak. Piyasalar, Fed 'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını ise yaklaşık yüzde 88 olarak değerlendiriyor.

Yatırımcılar ayrıca, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husi militanlarına karşı Suudi Arabistan'ın yürüttüğü kampanyaya katılmayı düşünmesi ve yakın zamanda ilan edilen Rusya-Ukrayna "enerji ateşkesinin" ihlal edilmesi gibi jeopolitik gerilimleri de yakından takip ediyor.

Bu gelişmeler petrol fiyatlarını yüksek tutarak enflasyon endişelerini körükledi ve faiz artırımı beklentilerini artırdı.