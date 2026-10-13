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Yatırımcılar dikkat. Altında fırtına öncesi sessizlik

13.10.2026 07:12

Burak TaşçıEkonomi editörü

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Küresel piyasalarda doların 18 ayın zirvesine çıkması ons altını baskılıyor.

Yatırımcılar dikkat. Altında fırtına öncesi sessizlik
iStockPhoto

Altın, ons başına 4 bin 200 doların altında kaldı ve ABD dolarının, Fed'in bir sonraki faiz kararına yön verebilecek önemli enflasyon raporları öncesinde 18 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla baskı altında kalmaya devam etti.

 

ABD tüketici fiyat endeksi yarın, üretici enflasyon verileri ise Perşembe günü açıklanacak. Piyasalar, Fed'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını ise yaklaşık yüzde 88 olarak değerlendiriyor.

 

Yatırımcılar ayrıca, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husi militanlarına karşı Suudi Arabistan'ın yürüttüğü kampanyaya katılmayı düşünmesi ve yakın zamanda ilan edilen Rusya-Ukrayna "enerji ateşkesinin" ihlal edilmesi gibi jeopolitik gerilimleri de yakından takip ediyor.

 

Bu gelişmeler petrol fiyatlarını yüksek tutarak enflasyon endişelerini körükledi ve faiz artırımı beklentilerini artırdı.

ONS ALTIN 1
iStockPhoto

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 173 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 150 dolar, en yüksek de 4 bin 189 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 189 dolardan işlem geçiyor.

 

GRAM ALTIN

 

Gram altın güne 6 bin 613 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 586 lira, en yüksek de 6 bin 648 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 647 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.624,66- 0.30%12:05
Ons Altın
4.176,46- 0.43%12:05
Cumhuriyet Altını
44.262,98+ 1.29%15:57
Çeyrek Altın
10.717,35- 0.20%12:05
Yarım Altın
21.434,69- 0.20%12:05
Tam Altın
42.803,23- 0.20%12:05
Reşat Altını
45.602,28+ 1.29%15:57
14 Ayar Altın TL/Gr
3.819,39- 0.11%12:05
18 Ayar Altın TL/Gr
4.894,11- 0.11%12:05
Ata Altın
44.046,64- 0.11%12:05
Has Altın
6.591,74- 0.30%12:05