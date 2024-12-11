Gram altın 3 bin liranın üzerinde | Altın fiyatları ne kadar? 11 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, iki haftanın en yüksek seviyesinden geriledi.



2 bin 700 doların üzerine tırmanarak 2 haftanın zirvesini gören ons altın, güne 2 bin 680 dolar civarında başladı.



Altındaki yükseliş serisine büyük merkez bankalarının gevşek para politikası beklentileri ve güvenli liman varlıklara artan talep etkili oldu.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 900 liradan fiyatlandı.



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin ipucu edinmek için ABD enflasyon verisine odaklandı.



ABD'de bugün açıklanacak enflasyonun yüzde 2,7'ye olarak açıklanması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun kasımda yüzde 3,3 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.



Çin, gelecek yıl gevşek bir para politikası benimseme planını açıklayarak havayı daha da güçlendirdi.



Çin Merkez Bankası, yedi ay sonra ilk kez rezervlerine altın ekleyerek değerli metale olan talebi güçlendirdi.



Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler de yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebini artırdı.