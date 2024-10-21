Gram altın 3 bin lirayı aştı | Altın fiyatları ne kadar? 21 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor.



Ons altın, yüzde 0,34 artışla 2.740 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.



Altın fiyatları, ABD seçimleri, Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizlikler ile merkez bankalarının faizleri düşürmesinden destek buldu.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin lirayı aşarak rekor tazeledi. Çeyrek altın da 4.800 lira seviyesinde el değiştirdi.



GÜMÜŞ 12 YILIN ZİRVESİNDE



Ons gümüş, yüzde 1,45 artışla 34,20'ye kadar çıktı.

Bu rakam 2012'den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.



PİYASALAR TRUMP'I FİYATLAMAYA BAŞLADI



Küresel piyasalar ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanabileceğini fiyatlamaya başladı.



Trump'ın izleyeceği vergi ve ticaret politikalarının enflasyonist olacağı, dolayısıyla ABD'de faizlerin yüksek seyredeceği tahmin edildi.



Uzmanlar, Trump'ın dış ticaret politikalarının da diğer para birimleri üzerinde baskı yaratacağını öngördü.



İSRAİL BEYRUT'U BOMBALADI



İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah'ı finanse ettiği gerekçesiyle Karz-ı Hasen kurumlarını hedef aldı.



Birçok noktada patlamalar oldu. Dün de Lübnan'ın güneyindeki birçok noktada çatışmalar oldu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son ayların en kanlı saldırılarında 87 kişi öldü.