Gram altın 4 bin lirayı gördü

Gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle rekor kırdı. Altının gram fiyatı, yüzde 10'un üzerinde artışla 4 bin liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın da 6 bin 800 liranın üzerini gördü. Dolar/TL, yüzde 10'un üzerinde artışla 41 lira ile rekor seviyeyi test etti.

Güne yükselişle başlayan ons altın 3 bin 39 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini gördü. Altın, yıl başından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.



İsrail ordusu ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine saldırı düzenledi. Saldırılarda dün en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Rusya-Ukrayna savaşında da ateşkes görüşmeleri devam etti. Putin, Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul etti. Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisini ise reddetti.



Diğer taraftan ABD'nin şubat ayından bu yana çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25'lik vergi de dahil olmak üzere gümrük vergileri, 2 Nisan için belirlenen karşılıklı ve sektörel vergilerle birlikte ticaret gerilimini artırdı.



Piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararı bu gece belli olacak.



Yatırımcılar, Trump'ın politikalarından Fed'in faiz politikasına dair ipuçlarını arayacak.