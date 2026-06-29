Gram altın ne kadar? Altında çatışma düşüşü var

Altın , ons başına yaklaşık 4 bin 50 doların altına gerileyerek iki günlük toparlanmanın ardından düşüş yaşadı. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki karşılıklı saldırıların yeniden başlaması petrol fiyatlarını yükseltirken enflasyon endişelerini de yeniden alevlendirdi. Çatışma Perşembe gününden bu yana tırmanmış, İran bir konteyner gemisini, Katar petrolü taşıyan bir gemiyi ve Kuveyt ile Bahreyn'deki askeri üsleri hedef almış, bu da ABD'nin misilleme saldırılarına yol açmıştı. Ancak her iki taraf da daha sonra, bu hafta Katar'ın Doha kentinde yeniden başlayacak barış görüşmeleri öncesinde daha fazla saldırıyı durdurma konusunda anlaştı.

Bu arada, geçen hafta açıklanan veriler, ABD PCE enflasyonunun genel olarak beklentilerle örtüştüğünü gösterdi ve yatırımcıların bu yıl Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini biraz azaltmasına neden oldu. Piyasalar şimdi para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için en son ABD aylık istihdam raporunu ve ISM İmalat PMI'ını bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 79 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 48 dolar, en yüksek de 4 bin 86 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 56 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 113 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 67 lira, en yüksek de 6 bin 122 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 83 liradan alıcı buluyor.