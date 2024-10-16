Gram altın rekor kırdı | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 16 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak ekonomik veriler öncesinde yükseliş kaydetti.



Ons altın, güne yüzde 0,75 artışla 2.681 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.953 Türk Lirası ile rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.820 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne kadar faiz indirimi gerçekleştireceğine ilişkin ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak ekonomik verilere odaklandı.



Fed'in 25 baz paun faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakan yatırımcılar, para politikasına dair sonraki adımlara ilişkin ipuçlarını arıyor.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



09.00 İngiltere, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)



10.00 Türkiye, ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu



10.00 Türkiye, eylül ayı konut fiyat endeksi



11.30 İngiltere, ağustos ayı konut fiyat endeksi



14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları



21.40 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları