Gram altın rekor tazeledi | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 20 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor tazeledi.



Ons altın, yüzde 0,75 artışla 2.604 dolara kadar yükselerek rekor kırdı.



Altın fiyatlarında yükselişte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz indiriminin etkileri devam etti. Ortadoğu'da artan gerilimden kaynaklı güvenli liman talebinde artış görüldü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.847 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.645 Türk Lirası ile rekor tazeledi.



ABD'de faiz indirimlerinin devam etmesi öngörülürken, yatırımcılar ekonomide büyümenin devam edeceğini bekliyorlar.

İşsizlik maaşı başvurularının beklenilenden güçlü olması da istihdam piyasasının sağlıklı olduğu görüşüne destek sağladı.



Piyasalar, Fed'in kasımda yeniden 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceğini ve faizleri yıl sonuna kadar toplam 73 baz puan düşüreceğini fiyatlıyorlar.



Faizlerin 2025 sonuna kadar Fed'in nötr olarak değerlendirdiği düşünülen yüzde 2,85 seviyesinde olacağı öngörülüyor.



Japonya Merkez Bankası da (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

ORTADOĞU'DA GERİLİM YÜKSEK



Ortadoğu'da Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'daki cihaz patlamaları sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını söyleyerek "Bu, toplu katliamdan başka bir şey değildir. Bu bir savaş ilanıdır" dedi. Nasrallah'ın konuşma yaptığı sırada İsrail jetleri, Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.



Ayrıca İsrail savaş uçakları, dün Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alındı.