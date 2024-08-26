Gram altın rekor tazeledi | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gevşeme yanlısı açıklamaları eylülde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi. Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve tahvil getirilerinin desteğiyle haftaya yükselişle başladı.

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 2.521 dolara kadar yükseldi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.760 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.530 Türk Lirası'nın üzerinde işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALAR



ABD'de cuma günü kişisel tüketim harcamaları ve çekirdek enflasyon verileri, Avrupa Birliği'nde (AB) ise öncü enflasyon verisi açıklanacak. Analistler, verilerin eylülde faiz indirimlerine zemin hazırlayacak kadar ılımlı olacaklarını bekliyor.



Piyasalarda 18 Eylül'deki politika toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. 50 baz puan büyüklüğünde indirim için yüzde 38 olasılık veriliyor.



Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) gelecek ay 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi bekleniyor.