Gram altın 3 bin lira sınırında | Altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Çin'in ekonomik büyümeyi teşvik etmek için destek politikalarını artırma vaadinin ardından kazanımlarını artırdı.



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin ipucu edinmek için ABD enflasyon verisine odaklandı.



Ons altın, bugün yüzde 0,52 yükselerek 2.674 dolar seviyesinde işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.996 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.900 liradan fiyatlandı.



Çin, ekonomiyi canlandırmak için 14 yıl sonra ilk kez para politikasını gevşetmeyi planladığını açıkladı



Çin Merkez Bankası, yedi ay sonra ilk kez rezervlerine altın ekleyerek değerli metale olan talebi güçlendirdi.



Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler de yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebini artırdı.



Piyasalar yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. Çekirdek enflasyonun kasımda yüzde 3,3 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.



Vadeli işlemlere göre piyasalar gelecek hafta toplanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 85 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.