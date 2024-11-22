Gram altın yeniden 3 bin lirayı aştı | Altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.



Ons altın, bugün yüzde 1,37 yükselişle 2.706 dolardan işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.009 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.903 liradan fiyatlandı.



Bu hafta Ukrayna, Rusya'ya Batı tarafından tedarik edilen ikinci füzesini fırlattı.



Kiev hava kuvvetleri, Rusya'nın misilleme olarak perşembe günü Ukrayna'ya ilk kıtalararası balistik füzesini ateşlediğini bildirdi.



Kremlin, "ABD'ye bilgi verme zorunluluğumuz yoktu. Ancak fırlatmadan 30 dakika önce uyarıda bulunduk." açıklamasını yaptı.



Piyasalar, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklenmedik şekilde düşmesinin ardından Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam etti.



Fed'in faiz indirimlerinin hızının yavaşlayacağı yönündeki beklentiler arttı.



Piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yüzde 59 olasılıkla fiyatlanıyor.