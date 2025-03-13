Gram altında yeni rekor

Altın, gümrük vergilerine ilişkin belirsizliğin devam ederek güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseldi.



Ons altın, yüzde 0,26 artışla 2 bin 940 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı, 24 Şubat'ta 2 bin 956 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.



Ons altına paralel gram ve çeyrek altın fiyatları da zirveye doğru hareketini sürdürdü.



Gram altın, 3 bin 465 lira ile rekor kırdı. Çeyrek altın da 5 bin 683 liradan el değiştirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, AB ve Kanada'nın misilleme adımları sonrasında AB mallarına ek gümrük vergisi uyarısında bulundu.



Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'ın bakıra ticari koruma uygulayacağını söyledi.



Diğer taraftan beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verileri, yatırımcılara dezenflasyonun ilerleyişi konusunda güven verdi.



Enflasyon verilerinin Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi için alan sağlayabileceği kaydedildi.



Buna rağmen ticaret politikalarının enflasyonist baskılara yol açabileceğine dair endişelerin piyasalar üzerindeki baskısı devam etti.

