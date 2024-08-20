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Gram altında yeni rekor | Gram altın ne kadar? 20 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Gram altında yeni rekor | Gram altın ne kadar? 20 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

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fiyatları tarihi zirveye yakın seyrederken yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak tutanaklarını ve Başkan Powell'ın konuşmasını bekliyorlar.

Ortadoğu'da ateşkes görüşmelerin olumlu gidişatına ilişkin haberler de risk iştahını destekledi.

Ons altın, gün içerisinde 2.521 dolara kadar yükselerek zirve tazeledi

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.742 Türk Lirası ile rekor kırarken, 4.490 Türk Lirası'dan el değiştirdi.

Piyasalarda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceğinin sinyalini vereceği beklentileriyle pozitif seyir sürüyor.

Fed, yarın temmuz ayında para politikası toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Yatırımcılar toplantı tutanaklarından ABD'de faizlere ilişkin ipucu arayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da konuşma yapacak. Merkez Bankası yetkililerinden gelen faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren açıklamalar sonrası dolar güç kaybetti. Dolar endeksi, 101,76 ile yedi aydan uzun sürenin dip seviyesine çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen anlaşmazlıkların önüne geçmek üzere Washington tarafından sunulan "geçiş teklifini" kabul ettiği yönünde haberler de risk iştahını artırdı.

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