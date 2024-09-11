Gram altında yeni zirve | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, 2 bin 520 dolara çıkarak rekor seviyeye yeniden yaklaştı.
İç piyasada da gram altın yeni zirveyi gördü. Gram altın 2 bin 760 liraya çıkarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı.
Altının gram fiyatı, şu sıralarda 2 bin 758 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 4 bin 521 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 170 liradan satılıyor.
ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.
Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden hızlı olması durumunda eylül ayı için 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı aralanabileceği görüşünde.
Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 480 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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