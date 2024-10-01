Gümüş ve altın eylülde parladı

Geçen ay en çok gümüş ve altın kazandırdı. Gümüşteki artış çift haneye yaklaştı. Yatırımcılar borsada ise kaybetti.

Gümüş ve altın eylülde parladı

Eylül ayında en fazla gümüş ve kazandırdı.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ve Ortadoğu'da yaşanan savaş değerli metallere yatırımın artmasına neden oldu.

Geçen ay en çok gümüş ve altın kazandırdı. yüzde 8,7, gram altın 5,9 yükseldi.

Gümüş ve altını yüzde 1,1 değer kazancı ile Euro/TL takip etti. Dolardaki artış oranı yüzde 0,5 oldu.

Aynı ay İstanbul ise yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi dalgalı eylül ayını yüzde 1,70 geriledi.

Geçen ay dünya borsalarının performansında da ayrışmalar yaşandı. Çin'de ekonomiyi canlandırıcı adımlar borsaya yaradı.

Şanghay Kompozit endeksi yüzde 17,3 değerlendi. Wall Street'te S&P 500 endeksindeki değer kazancı yüzde 1,9'da kaldı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,2 yükseldi. Japonya'da Nikei 225 endeksi ise yüzde 1,8 kayıp yaşadı.

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