Güvenli liman altın ve gümüş düşüyor. Piyasalar İran operasyonuna odaklandı

Altın, ons başına 5 bin doların altına sarktı. Yatırımcılar jeopolitik riskleri ve Federal Rezerv'in politika görünümünü değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşma görüşmeleri için 10-15 günlük bir süre belirlemesinin ardından ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanırken, ABD 2003 Irak işgalinden bu yana Orta Doğu'ya en büyük askeri gücünü konuşlandırdı.

Bu arada, Fed yetkisili Stephen Miran, beklenenden daha güçlü ekonomik verileri gerekçe göstererek bu yılki faiz indirimlerine ilişkin beklentileri düşürdü. Bu görüşü destekleyen bir diğer gelişme ise, geçen hafta ilk işsizlik başvurularının 206 bine düşmesi ve işgücü piyasasının direncini vurgulaması oldu.

Yatırımcılar şimdi bugün açıklanacak olan PCE verilerini bekliyor. Ocak ayı FOMC tutanakları da politika yapıcıların faiz oranları konusunda bölünmüş olduğunu, bazılarının enflasyon yüksek kalırsa olası faiz artırımlarına işaret ettiğini gösterdi. Öte yandan, Asya'da fiziksel talep, Ay Yeni Yılı nedeniyle mevsimsel olarak düşük seyrediyor. Altın, haftalık olarak hafif bir kayıp yaşayacak gibi görünüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 2 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 982 dolar, en yüksek de 5 bin 14 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 994 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 376 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 375 lira, en yüksek de 6 bin 526 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 40 liradan işlem geçiyor.

GÜMÜŞ SATICILI SEYREDİYOR

Gümüş fiyatları jeopolitik gerilimlerin artması ve Asya'daki düşük işlem hacimleri sayesinde ons başına 78 doların üzerinde kalarak dört haftanın ardından ilk haftalık kazancına doğru ilerlese de gün içinde satıcılı seyrini koruyor. Son FOMC toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz oranı görünümü konusunda bölünmüş olduğunu ve bazılarının enflasyon yüksek kalmaya devam ederse daha fazla faiz artırımının gerekebileceğine işaret ettiğini ortaya koydu.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 78,43 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 77,45 dolar, en yüksek de 78,76 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 78,05 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 110,4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 109,11 lira, en yüksek de 110,88 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 109,89 liradan alıcı buluyor.